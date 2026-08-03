Esports World Cup 2026: «Team Spirit beseirer «Yangon Galacticos» og sikrer seg MLBB Mid Season Cup-trofeet

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Selv om det ble avholdt en rekke finaler under Esports World Cup i Paris i helgen, var ingen av dem like store som Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup, i hvert fall når man ser på premiepotten.

Det store arrangementet hadde en premiepott på 3 millioner dollar, og vinneren av hele turneringen dro hjem med 1 million dollar av denne totale summen. Det sier seg selv at alle lagene hadde som mål å komme på topp.

Men det var bare plass til én organisasjon på øverste trinn på pallen, og dette ble til slutt Team Spirit, som beseiret Yangon Galacticos i finalen i en jevn og spennende kamp som endte 4–3. Kampen gikk hele veien, men Team Spirit kom ut på topp, sikret seg trofeet og premiepengene, og sikret seg til og med 1 000 klubbmesterskapspoeng, noe som betyr at organisasjonen nå ligger på tiendeplass i den samlede stillingen med 1 200 poeng.