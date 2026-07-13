Esports World Cup 2026: Unlimit stikker av med seieren i « Apex Legends etter en spennende finalerunde

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Det ble avholdt tre store finaler i løpet av forrige helg under Esports World Cup i Paris, Frankrike, hvorav den ene var « Apex Legends-turneringen, som kåret en vinner etter å ha sortert gjennom de 40 kvalifiserte lagene.

Totalt sto 2 millioner dollar på spill i denne turneringen, og vinneren dro hjem med 600 000 dollar i premiepenger. Etter en utmattende finalerunde som gikk hele veien, endte seieren hos den japanske organisasjonen Unlimit, som scoret totalt 93 poeng – nok til å slå Team Vision på andreplass og Sentinels på tredjeplass.

Denne seieren betyr også at Unlimit tjener 1 000 Club Championship-poeng, noe som innebærer at etter begivenhetene i den første uken av turneringen, der tre forskjellige organisasjoner alle vant en storfinale, ligger Unlimit nå på delt førsteplass i tabellen og rangeringen.

Når det gjelder hva som venter videre for Unlimit, skal laget tilbake til Asia for å delta i APAC North Split 2, som avholdes mellom 21. august og 13. september.