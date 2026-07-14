esports
EA Sports FC 26
Esports World Cup 2026: Verdensmesterskapet i EA Sports FC 26 er klart etter at Play-Ins har avgjort de siste 10 deltakerne
Det store arrangementet starter neste uke, nå som alle kvalifiseringsrundene er avsluttet.
HQ
Selv om vinneren av verdensmesterskapet i « EA Sports FC 26 ikke blir kåret før neste uke, når hovedturneringen går av stabelen 22.–26. juli og 36 spillere kjemper om over 1 million dollar i premiepenger, kjenner vi i det minste nå den bekreftede deltakerlisten, ettersom Play-In-fasen er avsluttet.
Play-Ins-fasen, som ble avholdt i løpet av forrige helg, reduserte antallet deltakere fra 60 til 10, og følgende spillere (og organisasjonene de representerer) går videre til neste runde.
- Raffaele «Er_Caccia98» Cacciapuoti – Exceed
- Brice «Brice» Masson – Team Vitality
- Adida
- Levy «levyfinn» Rieck – RBLZ Gaming
- Francesco «Obrun2002» Tagliafierro – Exceed
- Ander «Neat» Tobal – Atlético de Madrid
- Razvan «RvPLegend» Puiu – Hyperspirit
- Gustavo «GugaFerraz» Ferraz – Manchester City
- Francesco «Virgil» Allocca – Borussia Dortmund
- Ilian «Ilian» Bouchi – Team Vitality
Disse spillerne slutter seg til 26 andre kvalifiserte spillere som har sikret seg en plass i verdensmesterskapet gjennom FC Pro eller ved å vinne sine respektive regionale ligaer.