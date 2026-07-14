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EA Sports FC 26

Esports World Cup 2026: Verdensmesterskapet i EA Sports FC 26 er klart etter at Play-Ins har avgjort de siste 10 deltakerne

Det store arrangementet starter neste uke, nå som alle kvalifiseringsrundene er avsluttet.

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Selv om vinneren av verdensmesterskapet i « EA Sports FC 26 ikke blir kåret før neste uke, når hovedturneringen går av stabelen 22.–26. juli og 36 spillere kjemper om over 1 million dollar i premiepenger, kjenner vi i det minste nå den bekreftede deltakerlisten, ettersom Play-In-fasen er avsluttet.

Play-Ins-fasen, som ble avholdt i løpet av forrige helg, reduserte antallet deltakere fra 60 til 10, og følgende spillere (og organisasjonene de representerer) går videre til neste runde.


  • Raffaele «Er_Caccia98» Cacciapuoti – Exceed

  • Brice «Brice» Masson – Team Vitality

  • Adida

  • Levy «levyfinn» Rieck – RBLZ Gaming

  • Francesco «Obrun2002» Tagliafierro – Exceed

  • Ander «Neat» Tobal – Atlético de Madrid

  • Razvan «RvPLegend» Puiu – Hyperspirit

  • Gustavo «GugaFerraz» Ferraz – Manchester City

  • Francesco «Virgil» Allocca – Borussia Dortmund

  • Ilian «Ilian» Bouchi – Team Vitality

Disse spillerne slutter seg til 26 andre kvalifiserte spillere som har sikret seg en plass i verdensmesterskapet gjennom FC Pro eller ved å vinne sine respektive regionale ligaer.

EA Sports FC 26

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EA Sports FC 26Score

EA Sports FC 26
ANMELDELSE. Skrevet av Johan Vahlström

Høsten kommer snikende, men i EA Sports FC 26 er det alltid sommer, om du vil. Fotball er på skjermen, og vi har sjekket om alt virkelig er så bra som det ser ut til.



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