Esports World Cup 2026: Zeta Division kåret til vinner av OWCS Midseason Championship

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Vi har nettopp lagt bak oss en av de travleste helgene hittil under Esports World Cup i Paris, da det ikke bare var fire finaler, men også flere andre turneringer på gang, med gruppespill og siste sjanse-runder.

Når det gjelder seirene, var en av de viktigste begivenhetene Overwatch Champions Series Midseason Championship, en stor internasjonal turnering som samlet 16 av de beste lagene fra hele verden og hadde en premiepott på 1 million dollar.

Etter noen travle konkurransedager endte « Zeta Division opp på toppen, etter å ha slått « Twisted Minds 4–2 i den store finalen og sikret seg 400 000 dollar i premiepenger pluss 1 000 Club Championship-poeng, noe som betyr at organisasjonen nå har 1 500 poeng og ligger på åttendeplass i den samlede stillingen.

Når det gjelder hva som venter for OWCS videre, ligger en retur til regionale kamper i horisonten i noen måneder, alt før sluttspillet og verdensfinalene finner sted i november/desember.