Esports World Cup bekrefter 20 av de totalt 24 spillene som skal vises under festivalen i 2026

For 2025 Esports World Cup tok den massive festivalen seg tid til å kunngjøre de forskjellige spillene som ville være til stede og være vertskap for turneringer, og spredte avsløringene ut over måneder. Dette vil ikke skje i det hele tatt for 2026-festivalen.

Allerede 20 av de 24 titlene er bekreftet, med de fire siste som skal avsløres i fremtiden på ubestemte datoer. Når det gjelder de bekreftede 20, kan du se hele listen over spill som vil være til stede på arrangementet som ble holdt sommeren 2026 i Saudi-Arabia.



Apex legender



Call of Duty: Black Ops 7



Call of Duty: Warzone 2



Sjakk



Counter-Strike 2



Crossfire



Dota 2



EA Sports FC 26



Fatal Fury: City of the Wolves



Free Fire



Honor of Kings



League of Legends



Mobile Legends Bang Bang



Overwatch 2



PUBG: Battlegrounds



PUBG: Mobil



Rainbow Six: Siege X



Street Fighter 6



Teamfight Tactics



Valorant



Det skal sies at 24 bekreftede spill ikke betyr 24 unike turneringer, ettersom mange av disse spillene uten tvil vil være vertskap for herre- og dameturneringer. I hovedsak antar du at det vil være minst 24 turneringer på 2026-festivalen.