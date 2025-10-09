Esports World Cup bekrefter 20 av de totalt 24 spillene som skal vises under festivalen i 2026
De resterende fire vil bli kunngjort i fremtiden.
For 2025 Esports World Cup tok den massive festivalen seg tid til å kunngjøre de forskjellige spillene som ville være til stede og være vertskap for turneringer, og spredte avsløringene ut over måneder. Dette vil ikke skje i det hele tatt for 2026-festivalen.
Allerede 20 av de 24 titlene er bekreftet, med de fire siste som skal avsløres i fremtiden på ubestemte datoer. Når det gjelder de bekreftede 20, kan du se hele listen over spill som vil være til stede på arrangementet som ble holdt sommeren 2026 i Saudi-Arabia.
- Apex legender
- Call of Duty: Black Ops 7
- Call of Duty: Warzone 2
- Sjakk
- Counter-Strike 2
- Crossfire
- Dota 2
- EA Sports FC 26
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Free Fire
- Honor of Kings
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Overwatch 2
- PUBG: Battlegrounds
- PUBG: Mobil
- Rainbow Six: Siege X
- Street Fighter 6
- Teamfight Tactics
- Valorant
Det skal sies at 24 bekreftede spill ikke betyr 24 unike turneringer, ettersom mange av disse spillene uten tvil vil være vertskap for herre- og dameturneringer. I hovedsak antar du at det vil være minst 24 turneringer på 2026-festivalen.