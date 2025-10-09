Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports

Esports World Cup bekrefter 20 av de totalt 24 spillene som skal vises under festivalen i 2026

De resterende fire vil bli kunngjort i fremtiden.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

For 2025 Esports World Cup tok den massive festivalen seg tid til å kunngjøre de forskjellige spillene som ville være til stede og være vertskap for turneringer, og spredte avsløringene ut over måneder. Dette vil ikke skje i det hele tatt for 2026-festivalen.

Allerede 20 av de 24 titlene er bekreftet, med de fire siste som skal avsløres i fremtiden på ubestemte datoer. Når det gjelder de bekreftede 20, kan du se hele listen over spill som vil være til stede på arrangementet som ble holdt sommeren 2026 i Saudi-Arabia.


  • Apex legender

  • Call of Duty: Black Ops 7

  • Call of Duty: Warzone 2

  • Sjakk

  • Counter-Strike 2

  • Crossfire

  • Dota 2

  • EA Sports FC 26

  • Fatal Fury: City of the Wolves

  • Free Fire

  • Honor of Kings

  • League of Legends

  • Mobile Legends Bang Bang

  • Overwatch 2

  • PUBG: Battlegrounds

  • PUBG: Mobil

  • Rainbow Six: Siege X

  • Street Fighter 6

  • Teamfight Tactics

  • Valorant

Det skal sies at 24 bekreftede spill ikke betyr 24 unike turneringer, ettersom mange av disse spillene uten tvil vil være vertskap for herre- og dameturneringer. I hovedsak antar du at det vil være minst 24 turneringer på 2026-festivalen.

Esports World Cup bekrefter 20 av de totalt 24 spillene som skal vises under festivalen i 2026


Loading next content