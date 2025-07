Esports World Cup: Dota 2 finalen er fire er låst

HQ

I morgen blir en stor dag for Esports World Cup ettersom noen få forskjellige turneringer vil bli pakket inn og se mestere kronet. Et slikt eksempel på dette er Dota 2 -arrangementet som for øyeblikket bare har fire av sine 16 deltakende lag igjen i strid.

Jepp, semifinalebraketten er låst inn, og vi vet nå at Team Spirit vil møte Parivision og Tundra Esports vil kjempe mot Team Falcons. Vinnerne går videre til morgendagens store finale, og taperne møtes i en kamp om tredjeplassen.

Blant de fire lagene som ble slått ut i kvartfinalen, finner vi Gaimin Gladiators, Aurora Gaming, BetBoom Team og Team Liquid.

Hvem tror du kommer til å gå seirende ut av konkurransen?