Esports World Cup: Fire lag er bekreftet for OWCS Midseason Championship sluttspillbrakett

Allerede er sluttspillbraketten nesten satt for Overwatch Champions Series Midseason Championship på Esports World Cup. Arrangementet, som pågår og avsluttes denne helgen, har allerede låst inn fire av sine åtte sluttspilltropper, med de resterende fire som skal avgjøres i dag.

Som det ser ut nå, har Crazy Raccoon, Al Qadsiah, T1, og Team Falcons alle stanset billettene sine til sluttspillet etter å ha holdt seg ubeseiret i sine respektive grupper så langt. Faktisk er det høyst sannsynlig at hvert lag vil bli sett på som gruppevinner, for selv om de skulle tape sin siste kamp, ligger de så langt foran i antall seire og kartseire at de nærmeste motstanderne sannsynligvis ikke vil ta dem igjen.

De fire andre plassene vil bli delt ut til lagene som ender på andreplass i hver av de fire gruppene, og her er det fortsatt mest å spille om. Ingen lag har blitt eliminert fra gruppespillet ennå, noe som betyr at vi bare må følge med på handlingen i dag for å se hvem som snapper de siste sluttspillplassene.