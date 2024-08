Esports World Cup kommer tilbake neste sommer

HQ

Vi visste allerede at Esports World Cup ville komme tilbake neste år ettersom festivalen planlegger å flytte ut av Riyadh for i stedet å holde sin handling i Qiddiya på esportsektoren som utvikles i byen. Uansett dette, nå som 2024-arrangementet har kommet til en slutt, er det bekreftet at EWC kommer tilbake neste år, og vi har datoer i tankene for det også.

Som i år kan vi se frem til at det blir arrangert mellom juli og august. Hvis det blir åtte uker som i fjor, er det nok trygt å anta at aksjonen starter 2. juli og avsluttes 24. august, men dette er ennå ikke bekreftet eller nevnt.