Esports World Cup offentliggjør partnerklubber for 2025

HQ

I fjor, for å sikre at organisasjoner stilte lag og spillere i hver av de forskjellige turneringene som Esports World Cup tilbød, lanserte Esports World Cup Foundation et partnerprogram som så et utvalgt antall lag som fikk utlevert en haug med kontanter for å signere alle nødvendige tropper og enkeltpersoner. Dette konseptet kommer tilbake i 2025, og nå har EWCF også kunngjort de 40 utvalgte partnerlagene.

Partnerlagene er som følger :



100 Thieves



Alle spillere



Bilibili Gaming



Cloud9



Edward Gaming



EVOS



FaZe Clan



Fnatic



FURIA



G2 Esports



Gaimin Gladiators



Gen.G



Gentle Mates



HEROIC



JD Gaming



Karmine Corp.



Movistar KOI



LEVIATAN



LOUD



MOUZ



NAVI



NIP.eStar



ONIC



POWR



REJECT



S8UL



Sentinels



T1



Team BDS



Team Falcons



Team Liquid



Team RRQ



Team Secret



Team Spirit



Team Vitality



Twisted Minds



Virtus.pro



Weibo Gaming



Wolves Esports



ZETA DIVISJON



Hvert lag vil få opptil 1 million dollar fra potten på 20 millioner dollar, og pengene skal ikke bare brukes på konkurransedyktige spillere og lag, men også på å utvide hver klubbs fanbase og merkevarer rundt om i verden.