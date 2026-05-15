Esports World Cup skal angivelig flyttes til Paris for 2026 på grunn av konflikt i Midt-Østen

I sommer forventes Esports World Cup å komme tilbake og å inneholde over 20 store turneringer over en syv ukers periode der titalls titalls millioner dollar står på spill for de forskjellige deltakerne. Det er imidlertid en hake med årets arrangement, ettersom den pågående konflikten i Midt-Østen har kastet en massiv nøkkel i Esports World Cup Foundations planer, nemlig fordi det å ha tonnevis av profesjonelle stjerner og til og med horder av fans som flyr til den saudiarabiske byen Riyadh i det nåværende politiske klimaet er mildt sagt risikabelt.

Med dette i bakhodet har GamesBeat nå publisert en rapport som hevder at 2026 Esports World Cup vil abdisere Midt-Østen og i stedet se etter å være vertskap for sin handling i Paris, Frankrike. Det er nevnt at interessenter og arrangementets arrangører har blitt informert om disse planene i løpet av denne uken, noe som tyder på at en mer offisiell kunngjøring snart vil bli gjort.

Spørsmålet om en slik mega-endring er hvor handlingen vil bli holdt, ettersom festivalen ikke lenger kan bruke den dedikerte konkurransedyktige spillsektoren som er bygget spesielt for dette initiativet i Riyadh. Det som er verdt å merke seg er at det alltid var planer om å ta Esports World Cup rundt om i verden, selge vertsrettigheter og gjøre dette til den primære måten å finansiere festivalen på, men dette trekket ser ut til å skje i et eskalerende tempo på grunn av krigen i Midt-Østen som ikke bare har gjort det farlig å reise til regionen, men til og med sett mange flyreiser til området kansellert av flyselskaper.