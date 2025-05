Esports World Cup vil være vertskap for Apex Legends Global Series Midseason Playoffs

HQ

Mens mange av turneringene og arrangementene som planlegges for Esports World Cup i løpet av sommeren er unike og frittstående der lag stort sett bare konkurrerer om et ekstra trofé og premiepenger, er noen av arrangementene offisielle deler av deres viktigste konkurransescene. Dette er tilfellet for arrangementene Apex Legends og EA Sports FC 25.

Vi er blitt fortalt at Apex Legends -arrangementet vil være Global Series Midseason Playoffs, der mange av de beste lagene fra hele verden vil kjempe om poeng og kvalifisering til det endelige World Championship, pluss Midseason -trofeet. Dette arrangementet vil inneholde en premiepott på 2 millioner dollar, vil løpe mellom 10. og 13. juli, og vil se 40 lag delta.

I tillegg kommer EA FC-turneringen FC Pro World Championship, der 32 av de beste individuelle spillerne fra hele verden kjemper om å bli verdensmester, løvenes andel av en premiepott på 1,5 millioner dollar, og det hele foregår mellom 7. og 10. august.

Det er unødvendig å si at årets festival ikke kommer til å være en du ikke vil gå glipp av.