Esports World Cup vil ha en rekordstor premiepott på over 70 millioner dollar

Vi har ventet spent på nyheter om den totale premiepotten for årets Esports World Cup og om den vil overgå forventningene ved å toppe fjorårets enorme premiepott på 60+ millioner dollar. Vi har nå fast informasjon på denne fronten, og hovednyheten er at 2025-festivalen vil inneholde en rekordstor pengepremie.

Totalt blir vi fortalt at 2025 Esports World Cup vil tjene opp en total premiepott som overgår $ 70 millioner. Det nøyaktige tallet er ikke referert, men vi vet litt om hvordan det vil bli distribuert.

27 millioner dollar vil bli tildelt de 16 beste klubbene i Club Championship, med vinneren som tar hjem 7 millioner dollar av det. Resten av premiepotten vil bli tildelt de respektive turneringene, med over 38 millioner dollar på tilbud, pluss 450 000 dollar avsatt til hver MVP-pris per turnering, og over 5 millioner dollar satt av til kvalifiseringsturneringene Road to EWC.

Ralf Reichert, administrerende direktør for Esports World Cup Foundation, har uttalt: "Den rekordstore premiepotten på over 70 millioner dollar, sammen med vår forpliktelse til klubbpartnerprogrammet og våre flerårige avtaler med utgivere, er et privilegium å kunngjøre og en bekreftelse på vårt formål om å løfte bransjen ved å gi spillere, klubber, utgivere og alle andre interessenter den stabiliteten som trengs for å investere i fremtidig suksess. Selv om mer enn 70 millioner dollar er en utrolig sum som forandrer livet vårt, er det alltid i tråd med en langsiktig visjon snarere enn kortsiktig effekt. Det handler ikke bare om å få mer penger på spill, men om å skape muligheter for alle på alle nivåer i økosystemet, og styrke bransjen for kommende generasjoner."

EWC starter 7. juli og varer frem til 24. august. Totalt vil over 20 spill være vertskap for individuelle turneringer, med minst 40 av de største esportsorganisasjonene til stede.