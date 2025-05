Et av 2024s høyest rangerte spill kommer til Game Pass neste uke

HQ

Game Pass Game Pass blir ofte sett på som det beste tilbudet i spillbransjen, og det er ærlig talt vanskelig å bestride det. Etter en monstrøs vår som inkluderte en rekke førstepartstillegg som Avowed, South of Midnight, og Doom: The Dark Ages, pluss en haug med fantastiske tredjepartstitler også, som Clair Obscur: Expedition 33, er andre halvdel av mai satt til å bare bli enda bedre.

Xbox har avslørt de nye tilleggene til Game Pass for de neste par ukene, og gutten har det noen absolutte bangers å se frem til. Mellom dag én lanseringer og til og med et av 2024s best rangerte spill, er det mye verdt å spille, så for enkelhets skyld, her er hele listen over nye tillegg.



Monster Train 2 (dag én-lansering) - 21. mai for Game Pass Ultimate og PC



Creatures of Ava - 22. mai for Game Pass Standard



Senua's Saga: Hellblade II - 22. mai for Game Pass Standard



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornbyl - 22. mai for Game Pass Standard



Tales of Kenzera: Zau - 22. mai for Game Pass Ultimate og PC



The Division 2 - 27. mai for Game Pass Standard, Ultimate og PC



To a T (dag én-lansering) - 28. mai for Game Pass Ultimate og PC



Metaphor: ReFantazio - 29. mai for Game Pass Standard, Ultimate og PC



Spray Paint Simulator (dag én-lansering) - 29. mai for Game Pass Ultimate og PC



Crypt Custodian - 3. juni for Game Pass Standard, Ultimate og PC



Symphonia - 3. juni for Game Pass Standard, Ultimate og PC



I tillegg til dette debuterer også en rekke spill på Xbox Cloud Gaming den 23. mai, og disse er :



Brütal Legend



Costume Quest 2



Day of the Tentacle Remastered



Full Throttle Remastered



Grim Fandango Remastered



Max The Curse of Brotherhood



Neon Abyss



Quantum Break



Rare Replay



ScreamRide



State of Decay Year-One



SteamWorld Dig 2



Sunset Overdrive



Super Lucky's Tale



Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection



Det er imidlertid noen få spill som forlater Game Pass, inkludert Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2, og Slayers X: Terminal Aftermatch: Vengeance of the Slayer.