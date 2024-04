Et eksemplar av Castlevania til NES ble nylig solgt for 90 000 dollar

Hva ville du gjort hvis du hadde tilgang til en fullt fungerende tidsmaskin? Reise tilbake i tiden og bli venn med Ernest Hemingway? Reise til steinalderen og bosette deg i en hule, eller kanskje besøke ville vesten i USA og bli revolvermann? Jeg ville gjort noe langt mindre dramatisk, reist tilbake til 1987 og kjøpt 300 eksemplarer av de beste spillene til NES, pakket inn i plast, for så å reise tilbake og selge dem på eBay.

HQ

For når et eneste ubrukt NES-spill kan innbringe rundt en million kroner på Ebay har ting forandret seg fullstendig. Men nå er vi her. Forrige måned ble et uåpnet Kid Icarus solgt for rundt 88 000 dollar, og uken før var det et uåpnet Castlevania til NES som gikk for 90 000 dollar. Det spesielle her er at kjøperen nå hevder å ha funnet en kjøper som er villig til å betale 250 000 dollar for det samme eksemplaret.