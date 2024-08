Et fantastisk nytt Mafia-spill er på vei

En ny, eller rettere sagt, gammel, oppføring i den elskede Mafia -franchisen har fått en trailer avslørt på Gamescom.

Mafia: The Old Country Mafia-serien tar serien tilbake til sine røtter på 1900-tallet Sicily. Fylt til randen med vakkert gjengitt landskap og intime boliger fylt med katolsk ikonografi, ga den stemningsfulle traileren fansen et godt innblikk i stemningen i filmen.

Nick Baynes, president for Hangar 13, sa: "Gjennom de tre første bidragene i Mafia-franchisen introduserte vi spillerne til mafiaens verden gjennom brutale historier satt i forskjellige tidsepoker.

"I Mafia: The Old Country går vi tilbake til røttene av det fansen elsker ved serien, og lager en dyp, lineær fortelling med den klassiske mafiafilmfølelsen, besøker en fantastisk ny setting og leverer det hele i en stram, fokusert pakke som er perfekt for fans av oppslukende opplevelser."

Serien minner om The Godfather -serien på en ekstremt håndgripelig måte, og det blir sikkert interessant å se om serien endrer tone for å imøtekomme det nye stedet og den nye tidsperioden.

Mafia: The Old Country slippes i 2025 på PC, Xbox og PS5.