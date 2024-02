Et første glimt av Lex Luthor fra Superman: Legacy

HQ

James Gunn og filmteamet hans er nesten klare til å starte innspillingen av den kommende Superman: Legacy, som har premiere i juli neste år, og i dag hadde hele filmteamet en table read i Atlanta, Georgia.

Selv om vi kjente til hele rollebesetningen fra før, inkludert David Corenswet og Rachel Brosnahan som Superman og Lois Lane, kan vi ikke unngå å legge merke til at Nicholas Hoult er helt skallet oppe i midten. Han spiller den legendariske (skallede) skurken Lex Luthor, og vi antar at han ikke kommer til å se like lykkelig ut i filmen som på dette bildet, men det er likevel et glimt av hva som kommer.

I går fikk vi også et glimt av den nye Superman-logoen, som du kan se her.