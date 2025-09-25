Et glimt av de nye undervannsmiljøene Dragon Quest I & II HD-2D Remake vil introdusere

HQ

Det ser ut til at Dragon Quest-fans, til og med mangeårige fans som spilte de originale eventyrene på NES, har mye å se frem til i det kommende Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Under Xbox Showcase på Tokyo Game Show 2025 avslørte produsenten Masaaki Hayasaka et nytt område kalt Ocean Floor, som ikke var med i det originale spillet.

I tillegg til å utforske et vakkert undervannslandskap sammen med gruppen, fikk vi se noen nye sjømonstre som vi må beseire for å redde havfruene, de fredelige innbyggerne i havet.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake Havfruespillet kommer ut 30. oktober til Xbox, PS5 og Nintendo Switch-konsoller, og vil også være tilgjengelig på Game Pass fra dag én.