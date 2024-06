Et nytt draft-system er på vei til League of Legends pro games

HQ

Et nytt draftsystem er på vei til League of Legends. I hvert fall på proffscenen. Draftsystemet kalles Fearless Draft, og det vil bli brukt på Tier 1 League-spill fra og med neste år. I hovedsak vil det stoppe problemet som har plaget pro League of Legends i årevis, med de samme Champions som blir valgt om og om igjen.

I Fearless Draft kan en mester ikke velges igjen i et spill når den først er valgt. Dette betyr at spillerne må tilpasse stilene sine i det minste litt mellom kampene. Ifølge Esports.gg kan en mester til og med bli utestengt hvis et fiendeteam velger den.

Dette systemet har allerede blitt tatt i bruk i League of Legends Pro League, og det ser ut til at det kommer til å spre seg videre snart nok. Forhåpentligvis vil fremtidige kamper derfor være litt mindre klipp-og-lim.