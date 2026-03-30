Et nytt Nintendo-patent antyder et nytt kampsystem med et grensesnitt som ligner på det i Xenoblade Chronicles

Nintendo har dominert overskriftene om kommende titler de siste dagene, selv om dette i nesten alle tilfeller har vært utilsiktet. Lekkasjer om en nyinnspilling av The Legend of Zelda: Ocarina of Time, utsettelsen av det neste 3D Super Mario-spillet til neste år og Star Fox' tilbakekomst etter 20 års pause er fortsatt friskt i minne, men nå kommer noe mindre oppsiktsvekkende, om enn offisielt.

Vi snakker om selskapets registrering av to nye patenter hos de relevante amerikanske myndighetene. Det første omhandler nye adaptere for Joy-Con 2, som vil gjøre det enklere å bruke hver kontroller som en uavhengig enhet.

Det andre patentet, som er langt mer interessant for oss, avslører en ny prosesseringsmekanisme for et kampsystem i et spill. Noe som ved første øyekast ikke burde få alarmklokkene til å ringe hos noen, men som absolutt gjør det med tanke på bildet Nintendo bruker for å illustrere hvordan systemet vil fungere. Som du kan se i diagrammet, viser HUD-en som brukes ulike handlingsalternativer nederst på skjermen, med fire figurer som omgir en større figur. En presentasjon som har en slående likhet med Monolith Softs spill i Xenoblade Chronicles-serien.

Uten å ville spekulere i om dette nye patentet vil bli brukt på et fremtidig spill i serien (ubekreftet av Nintendo), er sannheten at vi ikke vet nøyaktig hva Monolith Soft jobber med for øyeblikket, etter å ha samarbeidet internt om utviklingen av andre førstepartstitler for selskapet, som Donkey Kong Bananza.

Tror du dette kan være en ledetråd om Xenoblade Chronicles 4?