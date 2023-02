Et nytt Sea of Thieves-spill ser ut til å være på trappene

HQ

Steamforged Games er en kjent produsent av brettspill og tilbyr generelt høy kvalitet på både konsepter og komponenter. Mens de har flere originale ideer har de i det siste spesialisert seg på å lage brettspill basert på videospill, inkludert franchiser som

Dark Souls, Elden Ring, Gears of War, Monster Hunter World og Resident Evil.

Nå har de hintet til et nytt prosjekt på Twitter med en emoji av et Jolly Roger-flagg og et bilde som er deres utstyrsformede logo på toppen av... et skattekart. Sistnevnte avslører steder som Crooked Masts, Old Faithful Isle, Kraken Watchtower og Shipwreck Bay.

Alle disse er kjente steder fra Rares Sea of Thieves, og det blir enda tydeligere når Steamforge spør "But what Sea will this journey take us on?" (la du merke til den store S-en i "Sea"?), noe som indikerer at det kan være reiser til sjøs. Dermed er det veldig, veldig stor sannsynlighet for at vi snakker om et kommende Sea of Thieves-brettspill.

Sea of Thieves har vært tilgjengelig som et brettspill før, da det er en Monopol-versjon av det tilgjengelig gjennom Rare Store, men dette er sannsynligvis et helt nytt spill i stedet for en re-skin av noe annet. Vi mener bestemt at Sea of Thieves-konseptet med åpent hav, pirater, skjeletter, mystiske øyer, sjømonstre og selvfølgelig skatter høres ut som et godt grunnlag for et brettspill. Vi kommer tilbake til deg når spillet er annonsert, og vil forhåpentligvis også kunne levere en anmeldelse når det er utgitt.