Et nytt spill er på vei fra Peter Molyneux

Peter MolyneuxPeter Molyneux, kjent fra Fable, Theme Park og Dungeon Keeper, har vist frem spilltraileren for sitt nyeste verk - Masters of Albion - i kveld på Gamescom.

Her på Gamereactor hørte vi først om dette nyeste utspillet for over et år siden(se intervjuet her), men vi har endelig fått et glimt av hva det åpne verdensgudspillet har å tilby.

I Masters of Albion skal spillerne bygge en by, øke befolkningen, lage håndverk og samle inn ressurser om dagen og forsvare byen om natten. Spillet kan i stor grad tilpasses, og alt fra bygninger til våpen og mat er bygget rundt modulære håndverkssystemer som garantert vil la spillernes fantasi løpe løpsk.

I tillegg til det tradisjonelle fugleperspektivet kan spillerne besette karakterer for å kontrollere alle deres handlinger, noe som gir sjangerens spillformel et nytt nivå av intriger.

Masters of Albion er tilgjengelig på ønskelisten via Steam nå.