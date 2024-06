Et nytt Super Mario Party-spill gjør sin ankomst i oktober

Som en del av Nintendo Direct ble det nettopp bekreftet at en ny Super Mario Party -tittel vil gjøre sin ankomst på Nintendo Switch senere i år. Det vil bli kjent som Super Mario Party Jamboree, og vil inneholde en enorm mengde minispill og utvidet flerspillerstøtte.

Vi blir fortalt at Jamboree vil bringe over 110 minispill, som alle finner sted på en rekke varierte brett, inkludert Mega Wiggler's Free Party, King Bowser's Keep, Roll 'em Raceway, Goomba Lagoon, Rainbow Galleria, Western Land, og Mario's Rainbow Castle.

Det vil også tilsynelatende være en ganske bred samling av figurer å velge og spille som, for eksempel Mario, Luigi, Princess Peach, Daisy, Toad, Toadette, Yoshi, Wario, Waluigi, Rosalina, Donkey Kong, Birdo, Bowser, Bowser Jr., Koopa Trooper, Monty Mole, Shy Guy, Boo, og Goomba.

Når det gjelder flerspillerstøtten, kan du forvente at opptil 20 spillere kan konkurrere mot hverandre på nettet, forutsatt at du har et Nintendo Switch Online -abonnement.

Når det gjelder når Super Mario Party Jamboree kommer til Switch, er spillet satt til å lanseres 17. oktober 2024.