Et offisielt innlegg på Ballon d’Or-nettstedet antyder en niende pris til Leo Messi

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Nå som Argentina har nådd finalen i VM 2026 og skal møte Spania på søndag, blir muligheten for at Lionel Messi vinner enda en Ballon d'Or – noe som virket nesten umulig for noen måneder siden – stadig mer sannsynlig.

Et uvanlig innlegg på X fra den offisielle Ballon d'Or-kontoen torsdag, etter at de to finalistene var blitt kåret, minnet på en passende måte om at fotballspillere som ikke spiller i europeiske ligaer også kan vinne Ballon d'Or – noe som er allment kjent på dette tidspunktet.

Tidspunktet for innlegget, til tross for at Cristiano Ronaldo er avbildet i overskriftsbildet, har av mange blitt tolket som et hint om at hvis Argentina vinner VM, vil Lionel Messi igjen være favoritt til å vinne prisen, akkurat som han var for tre år siden etter å ha vunnet VM 2022.

Artikkelen på Ballon d’Or-nettstedet presiserer at det ikke er geografiske begrensninger for vinnere av Ballon d’Or, noe som ikke er nytt: det har vært slik siden 2007, og siden den gang har bare to spillere, både menn og kvinner, klart å oppnå dette: Messi i 2023 (da han spilte for Inter Miami og PSG) og Megan Rapinoe i 2019 (da hun spilte for Seattle Reign).

Den eneste begrensningen er at dommerne vurderer hva en spiller presterer fra 1. august ett år til juli året etter, så i Messis tilfelle spilles MLS-sesongene i løpet av kalenderåret (en tradisjon som vil endres om to år, slik at MLS bedre samsvarer med de europeiske overgangsmarkedene). Mellom august 2025 og juli 2026 vant Messi MLS-tittelen med Inter Miami, så hvis han legger til VM-tittelen, vil han også ha nok titler til å rettferdiggjøre en niende Ballon d’Or.

I et år uten en klar favoritt fra de europeiske ligaene (navnene Ousmane Dembélé igjen, Harry Kane, Jude Bellingham, Michael Olisé eller Kylian Mbappé har blitt nevnt i løpet av VM-ukene, før Lamine Yamal ble utpekt som favoritt dersom Spania vinner VM), kan Messis niende Ballon d’Or bli uunngåelig dersom Argentina vinner VM.

Tror du Leo Messi vil vinne enda en Ballon d’Or? Hvem synes du fortjente prisen i år?