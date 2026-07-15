Leo Messi har bidratt til flest mål og målgivende pasninger i dette VM-et… mens han går halvparten av tiden

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Argentina møter England i kveld i den andre VM-semifinalen (kl. 20.00 BST, 21.00 CEST) om en plass i finalen på søndag mot Spania, og de fleste øyne vil være rettet mot Leo Messi, som deler førsteplassen på VM-målscorerlisten sammen med Kylian Mbappé (8 mål). Messi, 39 år gammel, satser på å vinne sin andre tittel i det som mest sannsynlig blir hans siste VM, og har imponert med prestasjonene sine: 33 skudd, 21 skapt sjanser og elleve målbidrag (åtte mål og tre målgivende pasninger).

Faktisk har Messi vært involvert, med mål og målgivende pasninger, i 15 VM-kamper på rad, inkludert VM i 2026 og 2022: 16 mål og syv målgivende pasninger i de siste 15 kampene; sist han ikke var involvert i et mål var i en gruppespillkamp mot Polen, som endte 2–0, slik BBC-kommentator Guillem Balagué rapporterte.

Messis målbidrag, skudd og skapt sjanser, til sammen 54, er også det høyeste for en spiller i et VM på flere tiår, siden Diego Maradona i 1986.

Samtidig har Messi imidlertid løpt mye mindre enn de andre spillerne: Balagué fant i dataene at Messi gikk under 47 % av distansen han har tilbakelagt i VM-kampene så langt, med et gjennomsnitt på bare 2,7 spurt per kamp (sammenlignet med 5,3 spurt for fire år siden). Han har også tilbakelagt den korteste distansen av alle Argentinas felt spillere som har spilt i mer enn 20 minutter, kun 8,2 km per 90 minutter.

Kanskje skyldes det alderen, kanskje taktikken, men selv om han løper mye mindre, har Messi bidratt med flere mål og sjanser enn noen andre i dette VM for å sikre lagets suksess. Selvfølgelig vinner man ikke verdensmesterskap bare ved å score mål, og nå må Argentina stoppe Kane, Bellingham, Gordon og andre samtidig som de må finne Messi hvis de vil nå finalen.