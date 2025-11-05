Et spill må være morsomt før du kan begynne å be spillerne om å bruke penger på det, ifølge Marvel Rivals' spilldirektør

HQ

Som en gratis flerspillertittel tjener Marvel Rivals penger på den måten du forventer, gjennom å selge skins og andre kosmetiske gjenstander til spillerne via battle pass og sin egen butikk. Spillregissør Guangyun Chen er ganske fornøyd med hvordan Marvel Rivals tjener penger akkurat nå, men han visste at for at spillet skulle få penger fra spillerne, måtte det først ha en sterk formel.

I en samtale med FRVR sa Chen at spillet "naturlig" burde ønske å få spillerne til å investere mer enn bare tiden sin. "Vi tror virkelig at det å ha et forbrukervennlig inntektsgenereringssystem er superviktig," sa han. "Da vi jobbet med MR, etablerte vi to grunnleggende designprinsipper: For det første å gjøre spillet morsomt, og for det andre å oppmuntre spillerne til å bruke penger basert på deres kjærlighet til spillet."

"Når spillerne synes spillet er morsomt og engasjerende, vil de naturlig nok investere i det. Det er da de begynner å plukke opp kostymer og annen kosmetikk, " la han til. Det hjelper at Marvel Rivals' kostymer er ganske godt designet, og selv om spillet har blitt kritisert for å få mest mulig ut av de kvinnelige karakterene, selger de såkalte "gooner-skinnene" fortsatt som varmt hvetebrød, så du kan egentlig ikke klandre NetEase for å fortsette å lage dem.

Det høres kanskje opplagt ut å si at et spill bør være bra før det begynner å be om penger fra spillerne, men det er nettopp der mye av kritikken for "grådig inntektsgenerering" kommer fra. Hvis verdien av et skinn ser ut til å være langt over det du ville betalt for å ha det gøy i spillet med et nytt antrekk, føler spillerne at de blir lurt. Heldigvis ser det ut til at dette er noe Marvel Rivals ikke lider av.