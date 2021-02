Et Stardew Valley-brettspill er nå tilgjengelig

Du ser på Annonser

Flere og flere videospill får brettspilladapsjoner, og nylig kunne vi rapportere at Sea of Thieves får sin egen Monopol-utgave. Seneste i rekken for brettspillbehandlingen er Stardew Valley, og produksjonen har pågått i over to år.

Det er Stardew Valley-skaperen selv, Eric Barone, som sammen med Cole Medeiros har lansert spillet som nå kan kjøpes i USA for 55 amerikanske dollar. Dessverre er det kun tilgjengelig i USA enn så lenge, men de skriver at de er i gang med en fraktløsning til Europa også. Her er spillets offisielle beskrivelse:

"Work together with your fellow farmers to save the Valley from the nefarious Joja Corporation! To do this, you'll need to farm, fish, friend and find all kinds of different resources to fulfill Grandpa's Goals and restore the Community Center. Collect all kinds of items, raise animals, and explore the Mine. Gain powerful upgrades and skills, and as the seasons pass, do your best to protect the magic of Stardew Valley!"

Liker du selv brettspill basert på videospill?