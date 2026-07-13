Et stort svensk Steam-salg har startet

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Steam har lansert Games Made in Sweden Sale 2026, et to ukers arrangement som setter fokus på spill utviklet i Sverige. Rundt 100 titler er inkludert, og kampanjen varer til 26. juli. Initiativet støttes av organisasjoner som den svenske spillindustrien.

Utvalget spenner fra elskede svenske indie-perler til noen av landets største internasjonale suksesser. Rabattene nedenfor viser prosentvis prisavslag:



Satisfactory - 30 % rabatt



Valheim - 50 % rabatt



V Rising - 55 % rabatt



The Midnight Walk - 50 % rabatt



GTFO - 71 % rabatt



Content Warning - 50 % rabatt



Totally Accurate Battle Simulator - 80 % rabatt



Amnesia: The Bunker - 80 % rabatt



Goat Simulator 3 - 60 % rabatt



SOMA – 80 % rabatt



Core Keeper - 30 % rabatt



Haste – 40 % rabatt



Kingdom Two Crowns – 80 % rabatt



Payday 2 - 50 % rabatt



Warhammer: Vermintide 2 - 90 % rabatt



Lightyear Frontier - 40 % rabatt



Warhammer 40,000: Darktide - 75 % rabatt



Orten Was the Case – 75 % rabatt



Gimmick! 2 – 90 % rabatt



The Battle of Polytopia – 70 % rabatt



Salget presenterer også en rekke kommende svenske titler som ennå ikke er utgitt. Blant dem er « Den of Wolves, « Silver Pines og «Fae & Fauna», som alle allerede kan legges til på ønskelisten din.

Har du tenkt å kjøpe noen av disse?