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Satisfactory

Et stort svensk Steam-salg har startet

Benytt anledningen til å sikre deg nordisk underholdning til gode priser.

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Steam har lansert Games Made in Sweden Sale 2026, et to ukers arrangement som setter fokus på spill utviklet i Sverige. Rundt 100 titler er inkludert, og kampanjen varer til 26. juli. Initiativet støttes av organisasjoner som den svenske spillindustrien.

Utvalget spenner fra elskede svenske indie-perler til noen av landets største internasjonale suksesser. Rabattene nedenfor viser prosentvis prisavslag:


  • Satisfactory - 30 % rabatt

  • Valheim - 50 % rabatt

  • V Rising - 55 % rabatt

  • The Midnight Walk - 50 % rabatt

  • GTFO - 71 % rabatt

  • Content Warning - 50 % rabatt

  • Totally Accurate Battle Simulator - 80 % rabatt

  • Amnesia: The Bunker - 80 % rabatt

  • Goat Simulator 3 - 60 % rabatt

  • SOMA – 80 % rabatt

  • Core Keeper - 30 % rabatt

  • Haste – 40 % rabatt

  • Kingdom Two Crowns – 80 % rabatt

  • Payday 2 - 50 % rabatt

  • Warhammer: Vermintide 2 - 90 % rabatt

  • Lightyear Frontier - 40 % rabatt

  • Warhammer 40,000: Darktide - 75 % rabatt

  • Orten Was the Case – 75 % rabatt

  • Gimmick! 2 – 90 % rabatt

  • The Battle of Polytopia – 70 % rabatt

Salget presenterer også en rekke kommende svenske titler som ennå ikke er utgitt. Blant dem er « Den of Wolves, « Silver Pines og «Fae & Fauna», som alle allerede kan legges til på ønskelisten din.

Har du tenkt å kjøpe noen av disse?

Satisfactory

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