Et stort svensk Steam-salg har startet
Benytt anledningen til å sikre deg nordisk underholdning til gode priser.
Steam har lansert Games Made in Sweden Sale 2026, et to ukers arrangement som setter fokus på spill utviklet i Sverige. Rundt 100 titler er inkludert, og kampanjen varer til 26. juli. Initiativet støttes av organisasjoner som den svenske spillindustrien.
Utvalget spenner fra elskede svenske indie-perler til noen av landets største internasjonale suksesser. Rabattene nedenfor viser prosentvis prisavslag:
Salget presenterer også en rekke kommende svenske titler som ennå ikke er utgitt. Blant dem er « Den of Wolves, « Silver Pines og «Fae & Fauna», som alle allerede kan legges til på ønskelisten din.
Har du tenkt å kjøpe noen av disse?