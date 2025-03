Et tidlig kart over Elden Ring droppet Farum Azula helt

HQ

Et tidlig bilde av Elden Rings kart har dukket opp på nettet, og det gir oss et lite innblikk i hvordan Lands Between opprinnelig kan ha sett ut. Kartet, lagt ut av Abyss1ne på Twitter/X, har mange forskjeller, men du kan likevel se sluttresultatet under.

Fra høyre til venstre ser vi først at Caelid fortsatt er knyttet til Limgrave, men de skarlagensrøde slettene er erstattet av noe som ser ut som en tørr ørken. Det ville fortsatt ha gjort Caelid til et tøft miljø, men ikke et som føltes som om det var tatt ut av Lovecraftian horror.

Selve Limgrave virker stort sett uendret, selv om broen over til Liurnia er mye tynnere. Liurnia er igjen ganske lik, selv om du sør for den vil legge merke til at Miquellas Haligtree har blitt flyttet lenger bort. Leyndell er igjen en sentral del av kartet, men i denne versjonen er den mer som en kystby å regne, plassert på åsen som fører opp til Mountaintops of the Giants.

Foretrekker du dette kartet fremfor det vi så i grunnspillet?