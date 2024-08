Eternal Champions er neste i køen for en Hollywood-filmatisering

HQ

Som du vet er det for tiden ganske trendy å lage film og serier av videospill etter flere store suksesser de siste årene, ikke minst med Sonic, The Last of Us og Fallout. Vi mistenkte selvfølgelig at flere spill ville bli omgjort til filmer og TV-serier, men vi er fortsatt litt forvirret over hva Hollywood har siktet seg inn på nå.

The Hollywood Reporter skriver at det relativt ukjente og halvskjulte Sega-kampspillet Eternal Champions er på trappene, med et manus skrevet av Derek Connolly (som har spesialisert seg på å jobbe med etablerte merkevarer). Spillet ble opprinnelig utgitt til Mega Drive i 1993 - året etter i Europa - og det ryktes at Sega også jobber med en reboot av videospillet.

Skydance og Paramount er ansvarlige for filmatiseringen av denne merkelige tittelen, og du kan sjekke ut det originale spillet i YouTube-klippet nedenfor.