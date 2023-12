Rykte: Sega skal reboote Altered Beast, Eternal Champions og Kid Chameleon

HQ

Under The Game Awards i forrige uke hadde Sega en ganske imponerende rekke kunngjøringer da de bekreftet at ikke mindre enn fem ofte etterspurte klassikere skulle få nye installasjoner en gang i fremtiden. Bare én dag senere avslørte de også at dette bare er begynnelsen, og at intensjonen er å bringe enda flere klassikere tilbake.

Gematsu har nå oppdaget at Sega har varemerkebeskyttet flere eldre spill, blant annet Altered Beast, Eternal Champions og Kid Chameleon. Alle disse tre er Sega-klassikere fra før, og selv om det definitivt ikke er en bekreftelse av noe slag kan det gi oss en indikasjon på andre retrotitler fra det enorme Sega-biblioteket som vil bli vekket til live igjen. En annen ting som peker i den retningen er det faktum at det tidligere i sommer gikk rykter om at Sega jobbet med et nytt Altered Beast.

Altered Beast fulgte med Mega Drive i årevis, så mange spillere har mange minner fra det, og det ville være fornuftig å bringe det tilbake, til tross for at det ikke var spesielt bra. Eternal Champions var et greit kampspill med skikkelig kule figurer, og ble laget som et Sega-alternativ til Street Fighter II (som i utgangspunktet bare var tilgjengelig til Super Nintendo). Til slutt har vi det noe mer obskure Kid Chameleon, en plattformtittel med et tema som virkelig føles tidlig 90-tall, og som vi ser for oss ville vært et flott moderne 2,5D-eventyr i dag.