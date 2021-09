Eternal Darkness er Phil Spencers favorittspill på GameCube

I går var det japansk 30-årsjubileum for GameCube som ble lansert den 14. september 2001. Selv om GameCube floppet kommersielt og var Nintendos dårligst selgende konsoll noensinne (nei, vi regner ikke Virtual Boy som konsoll) frem til Wii U tok over den rollen med glans, er den fortsatt en fantastisk konsoll med flere utmerkede spill (les Ingars tilbakeblikk her). Dette medførte mange gode GameCube-minner på sosiale medier i løpet av gårsdagen, og da den offisielle Twitter Gaming-kontoen spurte hvilket GameCube-spill som var det beste, var Xbox-sjefen Phil Spencer en av dem som svarte, og han liker tydeligvis Silicon Knights' klassiker Eternal Darkness: Sanity's Requiem mest av alle spillene på konsollen.

Hvilket var ditt favorittspill på GameCube?