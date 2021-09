GameCube fyller 20 år

HQ

De fleste av oss med spillinteresse har en konsoll vi har et ekstra godt forhold til. Opp gjennom årene har jeg hatt mange gode spillopplevelser på tvers av plattformer, tidsepoker og selskaper. Likevel vil jeg alltid ha et ekstra kjært forhold til Nintendo GameCube, den lilla boksen som ble lansert i Japan 14. september 2001, altså for nøyaktig 20 år siden i dag.

Da GameCube ble lansert i Europa 3. mai 2002 (tenk at vi måtte vente så lenge!) var jeg halvveis gjennom ungdomsskolen. Nintendo 64 var fortsatt en artig konsoll å pusle med på fritiden, men på ett eller annet vis hadde jeg fått for meg at det egentlig ikke var nødvendig å satse på noe nytt innenfor TV-spill. Jaget etter å hele tiden skulle bytte ut det gamle med det nye virket litt slitsomt, og for en stakkars ungdomsskoleelev er penger aldri noe man har all verdens av. Nye konsoller som GameCube var selvfølgelig spennende, men jeg var innstilt på at dette fikk være noe jeg fikk teste når jeg var på besøk hos venner.

Min spillinteresse kunne fort ha dabbet av der (og da hadde jeg ikke sittet her 20 år senere og skrevet for Gamereactor), men slik ble det heldigvis ikke. Høsten 2003 (da ungdomsskole var byttet ut med videregående og filmer som Pirates of the Caribbean var helt ferske) kuttet nemlig Nintendo prisen på GameCube ned til en drøy tusenlapp. Dette var tydeligvis nok til at mine søsken kunne gå sammen om å kjøpe en GameCube og Luigi's Mansion til meg i julegave. At de hadde glemt å kjøpe med minnekort slik at jeg kunne lagre progresjonen underveis i juleferien var en bagatell, for med dette var spillinteressen nok en gang tent og kommet for å bli.

Fra kassett til disk - endelig!

At GameCube gikk ned fra en lanseringspris på rundt 2500 kroner til skarve 999 kroner på bare halvannet år sier nok litt om hvilken presset posisjon Nintendo befant seg i under den sjette konsollgenerasjonen. Etter at Nintendo hadde sikret seg en nesten eneveldig posisjon på konsollmarkedet under siste halvdel av 80-tallet ble det japanske selskapet møtt med stadig tøffere konkurranse på 90-tallet. Ikke alle aktørene som kom inn på markedet lyktes, og konsoller som 3DO, Apple Pippin og Atari Jaguar må i dag regnes som feilslåtte konsoller, men Sega sikret seg et solid grep om særlig det amerikanske markedet med Genesis/Mega Drive. Sega hadde derimot ikke like stort hell med Sega Saturn (som du kan lese mer om her), noe som i stor grad skyldtes nykommeren Sony PlayStation. Nintendo lå ikke på latsiden med Nintendo 64, men som du kan lese mer om i 25-årsartikkelen om Nintendo 64 gjorde Nintendo noen valg som medførte at de tapte enda større markedsandeler på vei inn i det nye årtusenet.

Nintendo GameCube ble lansert i Japan 14. september 2001, mens her i Europa kom den først 3. mai 2002.

Ett av valgene Nintendo hadde valgt med Nintendo 64 var å holde seg til spillkassetter fremfor CD-ROM. Dette har i ettertid vist seg å være et svært dårlig valg fra deres side, da dette både medførte spill med langt mindre lagringskapasitet, høyere produksjonskostnader og tap av verdifulle tredjepartsutviklere. Ved inngangen til det nye årtusenet kunne Sony avduke oppfølgeren til sin megasuksess PlayStation, som de enkelt og greit valgte å kalle PlayStation 2. En av PlayStation 2s store nyheter var bruken av DVD-ROM, som økte lagringskapasiteten fra 700MB til heftige 4,7GB. Nintendo hadde omsider anerkjent at de måtte gå over til et optisk diskformat for å kunne konkurrere i neste generasjon, men frykten for piratkopiering gjorde at Nintendo i kjent stil valgte å gå for en egen, kreativ vri på diskformatet.

Løsningen ble GameCube Game Disc, et eget format basert på miniDVD-teknologien. I motsetning til vanlige DVD-er som har en diameter på 12 centimeter er miniDVD-en på bare 8 centimeter. Løsningen ble utviklet i samarbeid med Matsushita/Panasonic og ble valgt både fordi den kunne skimte med bedre sikkerhet og kortere lastetider. At dette også sørget for at Nintendo slapp lisenskostnader til DVD Forum (der Panasonic er medlemmer) var nok bare en fin bonus, men valget kom også med en svakhet. Mens PlayStation 2 sine DVD-er kunne romme 4,7GB med data, fikk man bare plass til 1,46GB på en GameCube-disk.

Dermed var det ikke bare-bare å lansere titler på tvers av plattformer. Noen multiplattformspill måtte lanseres på to GameCube-disker, mens andre spill måtte kutte deler av innholdet sitt til GameCube-versjonen. Samtidig gikk noen spill andre veien og lanserte eksklusivt innhold til GameCube-versjonene, hvor Soul Calibur II kanskje er det beste eksemplet - mens Xbox-versjonen hadde Spawn som eksklusiv rollefigur og PlayStation 2-versjonen hadde Heihachi fra Tekken, kunne GameCube-versjonen stille med selveste Link som spillbar figur. Samlet sett fikk GameCube høyere tredjepartsstøtte enn Nintendo 64, og enkelte spill kjørte endatil best på GameCube sammenlignet med konkurrentene, blant annet i form av høyere bildefrekvens.

A new challenger arrives: Xbox

Mens vi snakker om konkurrenter, må vi naturligvis ikke glemme nykommeren Microsoft. Sega hadde på dette tidspunktet kastet inn håndkleet fra konsollmarkedet, og siden 2001 har Sega kun utviklet spill i stedet for egne konsoller. I stedet for at antallet store aktører på markedet ble redusert, ble Segas posisjon på markedet erstattet av nykommeren Microsoft og deres første spillkonsoll, Xbox, som ble først lansert i USA 15. november 2001. Mens konsollen ikke akkurat ble en suksess på det japanske markedet inntok den USA og Europa med storm, ikke minst takket være Master Chief som nesten egenhendig bar Xbox-salget på sine skuldre med Halo: Combat Evolved og Halo 2. Xbox ble den foretrukne konsollen for FPS-spillere (de som ikke gikk for PC, vel å merke) og dannet grunnlaget for Microsofts posisjon i spillmarkedet slik vi ser den i dag.

Tapet av Rare og deres gullrekke av spill, deriblant Banjo-Kazooie, var et hardt slag for Nintendo-fansen.

Microsofts posisjon sørget også for et ekstra skudd i baugen da Nintendo valgte å la selskapet Rare bli solgt til den amerikanske konkurrenten. Dermed var en epoke i spillhistorien over, og selskapet som hadde levert klassikere som Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, Perfect Dark og GoldenEye 007 til Nintendos plattformer fikk bare lansert én tittel til GameCube før oppkjøpet, nemlig Star Fox Adventures. Det skulle imidlertid ta Microsoft ganske mange år før oppkjøpet bar frukter, for de fleste Rare-titler til Xbox solgte relativt labert før Sea of Thieves ble en suksess for et par år siden.

Fra markedsleder til lillebror

Den største konkurrenten var likevel PlayStation 2, som ble lansert 4. mars 2000 i Japan og dermed fikk halvannet års forsprang på de to konkurrentene. Dette forspranget skulle vise seg å bli umulig å ta igjen, og ved veis ende hadde Nintendo solgt bare 22 millioner GameCube-konsoller, en nedgang fra Nintendo 64 som solgte nesten 33 millioner. Xbox solgte totalt 24 millioner konsoller, men med over 155 millioner solgte konsoller står PlayStation 2 fortsatt som tidenes bestselgende konsoll. Det er nok flere årsaker til megasuksessen, men et enormt utvalg av titler på tvers av sjangre, høy tredjepartsstøtte, bakoverkompatibilitet med den originale PlayStation (tenk om Sony kunne ha fortsatt med denne praksisen videre), en forholdsvis åpen struktur for utviklere og den innebygde DVD-spilleren (en vanlig DVD-spiller kostet gjerne like mye som en hel PlayStation 2 på den tiden) gjorde nok sitt for å sikre suksessen. Til sammenligning kunne ikke GameCube spille av DVD-filmer eller musikkplater, med unntak av den Japan-eksklusive modellen Panasonic Q som i dag er et ganske spennende samleobjekt.

Verken GameCube eller Xbox hadde en sjanse mot PlayStation 2, som med sine 155 millioner solgte konsoller er tidenes bestselgende konsoll.

Med en beinhard konkurranse fra PlayStation 2 og til dels fra Xbox var det ikke så rart at Nintendo satte ned prisen på konsollen etter halvannet år på markedet, uten at det virket å hjelpe nevneverdig. Skal man også spekulere litt er det ikke utenkelig at Nintendos innsats for å gjøre GameCube-spill vanskeligere å piratkopiere faktisk var med på å gjøre den litt mindre attraktiv. Man skal være forsiktig med anekdotiske bevis, men i min omgangskrets var det vel knapt nok en eneste PlayStation 2-eier som ikke hadde modifisert den til å kunne spille av piratkopierte spill. Til sammenligning var Wii en konsoll som var langt lettere å hacke og piratkopiere, så det kan tenkes at dette var med på å gjøre konsollen langt mer attraktiv for enkelte spillere.

En eksperimentell kube

At GameCube ikke maktet å friste brorparten av spillerne er synd, for konsollen var unektelig en solid oppgradering sammenlignet med sin forgjenger. Både på CPU- og GPU-fronten hadde GameCube mer muskler enn PlayStation 2, blant annet takket være GPU-en Flipper utviklet i samarbeid med ATI (et navn som gir mer mening når man vet at kodenavnet for GameCube var Dolphin). Flere GameCube-spill åpnet også opp for 60Hz-modus, noe som åpnet opp for 60 bilder i sekundet selv for oss som bodde i PAL-regioner og normalt måtte ta til takke med spill i 50 bilder per sekund hvis vi var heldige.

I tillegg eksperimenterte Nintendo mye med GameCube, blant annet integrasjoner med den langt større suksessen Game Boy Advance. Game Boy Player lot deg spille alle slags Game Boy-spill på TV-en, og hadde man en kabel som koblet Game Boy Advance og GameCube sammen kunne man åpne spesialinnhold i visse titler, deriblant Sonic Adventure 2 Battle, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Fire Emblem: Path of Radiance og Metroid Prime. Vi må heller ikke glemme mikrofonen som ble lansert til å styre enkelte titler som Mario Party 6 og 7, modemet som åpnet opp for spilling over nett i titler som Mario Kart: Double Dash og Phantasy Star Online, eller bongotrommene som lot deg klappe og hamre som en gal i Donkey Konga-spilllene. Den største tekniske arven etter GameCube er likevel håndkontrolleren, som den dag i dag rangerer høyt som en av de beste og mest ergonomiske håndkontrollerne i spillhistorien. Den trådløse varianten WaveBird kunne også skimte med en batterilevetid som ikke lignet maken (internett sier 100 timer), og til tross for manglende ristefunksjonalitet er det likevel svært imponerende når den bare gikk på to AA-batterier.

Tre av de mange perlene fra GameCube: Paper Mario: The Thousand-Year Door, The Legend of Zelda: The Wind Waker og Metroid Prime.

Flere spilltitler til GameCube har allerede blitt nevnt, og når alt kommer til alt er det fortsatt spillene som står igjen som den største arven etter konsollen. Med sine rundt 600 spill var GameCube langt unna de 3800 titlene som ble lansert til PlayStation 2, men flere av titlene til Nintendos lilla kube står seg den dag i dag. Lanseringsspillet Luigi's Mansion markerte et skille, ettersom det var første gang en Nintendokonsoll ble lansert (i vesten) uten at Mario hadde sitt eget spill. Mario kom derimot sterkt tilbake i form av både Super Mario Sunshine og Paper Mario: The Thousand-Year Door. Super Smash Bros. Melee finpusset formelen fra Nintendo 64 til perfeksjon, og fortsatt er GameCube-spillet foretrukket over nyere versjoner i mange Super Smash-miljøer. The Legend of Zelda: The Wind Waker droppet en "fotorealistisk" Link til fordel for en cel-shadet Link som kunne vært snytt ut av en animefilm, og resultatet er et Zelda-spill som fortsatt kan kjempe om å være blant de beste i serien. For de som ikke likte denne stilen må vi ikke glemme at oppfølgeren The Legend of Zelda: Twilight Princess først og fremst ble utviklet for GameCube. Selveste Solid Snake gjestet også GameCube i form av Metal Gear Solid: The Twin Snakes, en nyversjon av klassikeren fra 1998. I det mer eksperimentelle hjørnet finner vi spill som Shigeru Miyamotos sjarmerende planteskapninger Pikmin, pinballspillet Odama der du må styre en gigantisk kule på en slagmark i føydaltidens Japan ved hjelp av GameCube-mikrofonen, og den fargerike Capcom-serien Viewtiful Joe. Apropos Capcom skal vi heller ikke glemme Resident Evil-serien, som fikk en rekke strålende innslag på GameCube i form av nyversjonen av det første spillet og ikke minst Resident Evil 4. Er det rart vi higer etter en GameCube Online-tjeneste på Switch?

Nintendos lilla kube med det søte håndtaket på baksiden ble betraktet som en lillebror i bransjen i sin levetid, og i ettertid er det ikke like mange som minnes GameCube med like varme minner som forgjengeren Nintendo 64 eller etterfølgeren Wii. Likevel er GameCube et eksempel på et visjonært Nintendo som lærte av sine tidligere feil og skapte et sylskarpt produkt som leverte tidløse, unike og ikoniske spillopplevelser. Den slags glemmer man ikke, selv tjue år senere.