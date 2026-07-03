Det første året uten Diogo Jota og André Silva: Hyllester fra Portugal og Liverpool

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I dag, fredag 3. juli, er det ett år siden Diogo Jota og André Silva omkom i en tragisk bilulykke i Spania. Datoen falt nesten sammen med Portugals 2–1-seier over Kroatia i VM dagen før, og etter kampen hyllet alle de portugisiske spillerne sin elskede lagkamerat. Etter kampen tok kaptein Cristiano Ronaldo på seg trøye nummer 21.

Hele den portugisiske troppen, sammen med FIFA-president Gianni Infantino, stilte opp til et foto der de dedikerte seieren til Diogo.

Liverpool, klubben der Jota spilte, sendte også ut en uttalelse i dag, der de kunngjorde at en ny statue er blitt plassert på 97 Avenue utenfor stadionet, som et permanent sted for minne og ettertanke. Statuen er en hyllest til Jotas nummer 20 og Silvas nummer 30, numrene de hadde på draktene sine.

«Støtten fra alle i Liverpool FC er, og vil alltid være, med hele familien til Diogo og André, og våre tanker går spesielt til dem på denne svært triste og vanskelige dagen. Hvil i fred, Diogo og André».