Etter 15 år vender gla1ve tilbake fra Counter-Strike-konkurranser

En av de mest erfarne og dekorerte Counter-Strike -spillerne gjennom tidene har bestemt seg for å legge opp og trekke seg fra konkurransespill. Etter å ha debutert i scenen i 2010, tilbake da Counter-Strike: Source fremdeles var den valgte tittelen, har Lukas "gla1ve" Rossander kommet til den konklusjonen at det er på tide å gå videre fra aktivt spill, og har bestemt seg for å utforske nye muligheter.

Med utallige trofeer og turneringsseire under beltet, pluss nesten 2 millioner dollar i premiepenger, har gla1ve uttalt i et innlegg på X at han har til hensikt å utforske en verden av å bli hovedtrener i esport i stedet, noe som betyr at selv om han ikke vil konkurrere i kamper, vil han være sterkt involvert i scenen.

"Jeg tror virkelig at jeg har noe ekstraordinært å tilby i denne rollen. Min dype forståelse av spillet, min nylige erfaring som IGL i CS2 og en dyp og oppdatert forståelse av metaen gir meg en unik fordel. Jeg vet nøyaktig hvordan jeg skal håndtere press på de største scenene, og min helhetlige tilnærming - å se hver spiller som et individ i stedet for å tvinge alle inn i den samme boksen - er noe jeg er overbevist om vil låse opp det neste nivået for mange talentfulle spillere."

Det er ikke sagt noe om hvor gla1ve skal begynne sin trenerkarriere, men han legger til at "Jeg gleder meg til det som kommer til å skje med deg ved min side."

Gjennom hele sin spillerkarriere spilte gla1ve for en rekke organisasjoner, med sine beste resultater på Astralis da laget var det mest dominerende i esport i verden. Ellers spilte han for Heroic og ENCE, som organisasjoner av stor betydning.