Etter å ha knust den armenske klubben 8-0, er det mange som lurer på hvorfor Chelsea konkurrerer på Conference League-nivå

Chelsea er en av verdens mest respekterte klubber, en klubb som har vunnet Champions League to ganger, siste gang i 2021, og seks Premier League-titler, i tillegg til to Europa League-titler. Så hva gjør et lag som dette i Conference League, det tredje nivået av europeiske fotballturneringer?

Det er et spørsmål mange, inkludert fansen, stiller seg etter å ha slått Noah (nummer fire i den armenske ligaen) 8-0 på Stamford Bridge. Det er den bredeste seieren i den korte historien om Conference League (opprettet i 2021), og setter Chelsea foran ligafasen, med dobbelt så mange mål som den andre, Legia de Varsovia.

Gleden over seieren og målfesten ble på en eller annen måte vannet ut av forestillingen om at Chelsea ikke burde være med i denne konkurransen. Men med sjetteplassen i Premier League fikk de en billett til Conference League-sluttspillet.

Den tidligere Barça-spilleren Marc Guiu, hjemmehåpet Tyrique George og kontroversielle Joao Félix scoret. Kampen sto 6-0 allerede i første omgang, så det kunne ha gått enda verre for Noah.

Som BBC har lest, ligger Noah på 311. plass på UEFAs klubbranking, med en tropp verdsatt til £6,5 millioner ifølge Transfermarket. Chelsea er nummer åtte på UEFAs rangering, og troppen er verdt £800 millioner.