Hvem elsker ikke mål i siste minutt? Dette mirakelet skjedde i Conference League etter en forferdelig kamp

Noe av det vakreste med fotball er at alt kan skje. Du kan vinne, selv når du spiller dårlig. Noen ganger er det urettferdig, som Luis Enrique, PSGs manager, klaget etter å ha tapt mot Atleti med en overveldende overlegenhet på banen.

I går kveld, i Conference League, den tredje europeiske turneringen etter Champions League og Europa League (som i år uvanlig nok ledes av Chelsea), var det et øyeblikk av ekstase på Benito Villamarín, Real Betis Balompiés stadion i Sevilla.

Betis (syvendeplass i LaLiga og vanligvis svært konkurransedyktige i hjemlige turneringer) spilte en forferdelig kamp mot Celje, som ligger på fjerdeplass i den slovenske ligaen. Betis hadde fortsatt ikke vunnet på Conference, og publikum buet ut laget sitt, og noen var allerede på vei ut av stadion etter en skuffende uavgjort.

Men i det 93:25 minutt (av 94) skjedde et mirakel: et klart kontringsangrep som ikke ble kastet bort av Juanmi, som scoret med en lobb. Mange supportere savnet målet, som gir Betis 3 veldig viktige poeng for å forbli i Conference League, dominert tydelig av Chelsea: de utslettet den armenske klubben Noah 8-0 i går.