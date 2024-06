Etter å ha vunnet IEM Dallas, har G2 Esports gjort en Counter-Strike 2 vaktlisteendring

HQ

G2 Esports kan være et av de nåværende topp og hotteste Counter-Strike 2 lagene, men det betyr ikke at de ikke søker etter måter å forbedre og forbedre hvordan de opererer. Organisasjonen har kunngjort, til tross for at de vant IEM Dallas i begynnelsen av måneden, at de benker en av spillerne sine og ser seg om etter en mer permanent erstatning.

Nærmere bestemt er det Nemanja "nexa" Isaković som er fjernet fra startlisten, og uten tvil vil vi snart høre om hvem som skal erstatte, ettersom G2 Esports forventes å vises på Esports World Cup i juli og forskjellige arrangementer som følger i ukene etterpå.