Etter bruddet med EA satser FIFA på Rocket League for FIFAe World Cup

Du antar kanskje at FIFAe World Cup ville bli spilt på en fotballsimulator, og mens det pleide å være tilfelle med action som var vert for FIFA-titlene, på grunn av at FIFA og EA nylig skilte seg og så sistnevnte dreie seg til EA Sports FC -serien, har førstnevnte nå tappet et nytt spill for å basere sine esportsaktiviteter på.

Og for de som lurer på, er det ikke Konamis eFootball. I stedet har FIFA sett til Psyonix for å bruke Rocket League som grunnlag for den kommende FIFAe World Cup -turneringen.

Vi blir fortalt at dette arrangementet vil inneholde 16 nasjoner som kjemper om et trofé, med nasjoner valgt ut basert på representasjon fra nevnte land. Hver nasjon vil stille med et lag på tre spillere og en vikar, og at mer informasjon om arrangementet vil bli delt senere i år.

Direktør for eFootball og spill i FIFA, Christian Volk, har lagt til om saken, "FIFAe World Cup med Rocket League markerer en ny æra for FIFAe, og gir en banebrytende plattform for FIFAs medlemsforeninger til å konkurrere på en av de mest relevante esporttitlene. Dette milepælspartnerskapet fremhever vår forpliktelse til å utvikle fotball-esport-økosystemet vårt og fortsette å bygge de største scenene for alle samfunn for å berømme spillet sitt."

De faktiske datoene og stedet for FIFAe World Cup i år er ennå ikke bekreftet.