Etter DAZN-krisen finner et stort møte om fransk fotballs fremtid sted i dag

Fransk fotball er i en økonomisk krise på grunn av tildelingen av TV-rettigheter, som ble gitt til DAZN, som deretter nektet å betale klubbene det de var lovet. I hvert fall frem til forrige uke, da Ligue de Football Professionnel (LFP) og den britiske kringkasteren kunngjorde at DAZN hadde betalt resten av gjelden sin og nå mekler for å bilegge uenighetene. Tidligere var den franske fotballigaen i ferd med å saksøke DAZN.

Det er fortsatt mange spørsmål som må løses, og i dag, mandag 3. mars, vil de viktigste makthaverne i fransk fotball holde et møte for å diskutere fremtiden for forvaltningen av TV-rettighetene, og kanskje endre måten ting gjøres på i Frankrike når det gjelder profesjonell fotball. I møtet deltar presidenten i det franske fotballforbundet (FFF), Philippe Diallo, representanter for ligaen (LFP), inkludert president Vincent Labrune, L1- og L2-klubber, DNCG (Direktoratet for nasjonal forvaltningskontroll) og LFP-investoren CVC. Til og med sportsminister Marie Barsacq vil være til stede på møtet mandag ettermiddag, ifølge RMC Sport.

Mens krisen mellom LFP og DAZN har lettet etter at DAZN betalte det som var lovet - LFP brukte reservefond til å betale klubbene, som var sinte ettersom TV-rettigheter er deres viktigste inntektskilde - kan møtet få viktige konsekvenser for styringen av FFF, med en modell inspirert av forholdet mellom det engelske fotballforbundet og Premier League, som vil gi forbundet større kontroll over organiseringen av profesjonelle konkurranser, mens LFP bare vil kontrollere forretningssiden, inkludert salg av TV-rettigheter.