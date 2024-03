Etter elleve års ventetid kan du endelig kjøre toget i GTA Online!

HQ

Fans har måttet vente uanstendig lenge på å kunne sette seg i cockpiten på toget i Grand Theft Auto Online. Til tross for at online-delen av spillet debuterte for rundt 3811 dager siden, har muligheten til å kjøre toget i spillet først nå kommet.

Riktignok er det bare mulig å gjøre dette under et spesialoppdrag som kom under den siste oppdateringen, men vi snakker om å kjøre et uforgjengelig tog her! Det var den 7. mars at Rockstar Games lanserte sin siste gratisoppdatering, og oppdraget The Cluckin' Bell Farm Raid er nå tilgjengelig.

Denne gangen er det en korrupt politimann og et narkotikakartell som skal knuses, og du kan kjøre det alene eller sammen med opptil tre venner. Og det er i løpet av dette oppdraget at du får sjansen til å stjele og ta en tur i spillets fineste tog for å snike deg inn i Cluckin' Bell's fabrikk som tilsynelatende handler mer med narkotika enn kyllingburgere. Vi får riktignok bare kjøre toget én gang, men det er verdt det. Se videoen nedenfor!