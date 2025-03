Etter et allerede utvidet VM i 2026, vurderer FIFA et VM med 64 lag i 2030

HQ

Et verdensmesterskap med 64 lag? Ideen ble foreslått av presidenten i det uruguayanske fotballforbundet under et møte i FIFA-rådet onsdag, og nå vil FIFA vurdere den, ettersom de har "plikt til å analysere ethvert forslag fra et av sine rådsmedlemmer". Et VM med 64 lag, to ganger så mange som de vanlige 32, vil i teorien være en spesiell anledning til å feire 100-årsjubileet for det første verdensmesterskapet, som ble arrangert i Uruguay i 1930.

Spania, Portugal og Marokko er de offisielle vertene for VM i 2030, men noen spesielle jubileumskamper vil finne sted i Uruguay, Argentina og Paraguay. Ignacio Alonso, president i det uruguayanske fotballforbundet, foreslo spontant under rådsmøtet at VM i 2030 skulle bestå av 64 lag. Ifølge en uttalelse fra FIFA, gjengitt i The Guardian, "har FIFA en plikt til å analysere ethvert forslag fra et av sine rådsmedlemmer".

En turnering med 64 lag vil bety at mer enn en fjerdedel av FIFAs 211 medlemsforbund vil kunne kvalifisere seg, noe som vil bli ønsket velkommen i Asia og Oseania, men kanskje mindre i Sør-Amerika, der kvalifiseringsrunder er en stor del av prosessen.

Verdensmesterskap: 32 lag i 2022, 48 i 2026, 64 i 2030?

VM i fotball 2026 i USA, Canada og Mexico vil allerede være en utvidet turnering med 48 lag (108 kamper i stedet for 48). 16 lag vil komme fra Europa - som skal bestemmes gjennom kvalifiseringskamper mellom mars og november 2025, parallelt med UEFA Nations League.