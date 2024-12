UEFA kunngjør gruppespillet i VM-kvalifiseringen 2026: 54 nasjoner skal kjempe om UEFAs 16 plasser

HQ

Bare to dager etter å ha bekreftet datoene for FIFAs verdensmesterskap for menn 2030 og 2034 (som allerede var kjent), har UEFA kunngjort gruppene for den neste innledende trekningen av det neste verdensmesterskapet, i 2026, for de europeiske nasjonene.

Totalt 48 lag vil delta i VM i 2026 - 16 flere enn de vanlige 32. Av disse vil 16 nasjoner være fra europeiske nasjoner (UEFA).

For å avgjøre hvilke 16 europeiske lag som kvalifiserer seg, har UEFA laget 12 grupper, hver bestående av 4 eller 5 nasjoner. De 12 vinnerne av hver gruppe får direkte kvalifisering til VM i fotball sommeren 2026.

VM i 2026, som igjen vil bli arrangert på de vanlige sommerdatoene i USA, Canada og Mexico - til tross for bekymringer for ekstrem varme på noen av spillestedene- vil ha sitt kvalifiseringsgruppespill mellom mars 2025 og november 2025.

De fire gjenværende VM-plassene avgjøres i et sluttspill mellom de 12 andreplassene i kvalifiseringsfasen, samt de fire best rangerte vinnerne av UEFA Nations League 2024-25 som ikke hadde kvalifisert seg ennå. Totalt vil 16 lag konkurrere om fire plasser i mars 2026.

Gruppespillet i kvalifiseringen til FIFA World Cup 2026 for UEFA-lag

Dette er gruppene for kvalifiseringskampene som skal spilles mellom mars og november 2025. Husk at noen av plassene avgjøres i henhold til vinnerne av UEFA Nations League (UNL) kvartfinalekampene som spilles i mars - som for øvrig er en annen konkurranse -.

Gruppe A



Vinner Italia-Tyskland (UNL QF4)



Slovakia



Nord-Irland



Luxembourg



Gruppe B



Sveits



Sverige



Slovenia



Kosovo



Gruppe C



Beseiret lag Danmark-Portugal (UNL QF3)



Hellas



Skottland



Hviterussland



Gruppe D



Vinner Kroatia-Frankrike (UNL QF2)



Ukraina



Island



Aserbajdsjan



Gruppe E



Vinner Nederland-Spania (UNL QF1)



Tyrkia



Georgia



Bulgaria



Gruppe F



Vinner Danmark-Portugal (UNL QF3)



Ungarn



Republikken Irland



Armenia



Gruppe G



Vant for Nederland-Spania (UNL QF1)



Polen



Finland



Litauen



Malta



Gruppe H



Østerrike



Romania



Bosnia-Hercegovina



Kypros



San Marino



Gruppe I

Slått lag Italia-Tyskland (UNL QF4)NorgeIsraelEstlandMoldova

Gruppe J



Belgia



Wales



Nord-Makedonia



Kasakhstan



Liechtenstein



Gruppe K



England



Serbia



Albania



Latvia



Andorra



Gruppe L