Etter et tiår med action, forlater Cloud9 konkurransedyktig Counter-Strike

Tiden med å se Cloud9s logo og trøyer i konkurrerende Counter-Strike er over ... i det minste foreløpig. Det nordamerikanske laget har bestemt seg for å forlate esport etter et tiår med feltlag og tropper i scenen.

Dette er bekreftet i et innlegg på X der C9 bemerker at det er "tar et skritt tilbake fra Counter-Strike 2" og det "selv om vi ikke har noen umiddelbare planer om å komme inn igjen, elsker vi CS og er alltid på utkikk etter muligheter."

Med utgangen i tankene har C9 også bestemt seg for å gå hver sin vei med trener Konstantin "groove" Pikiner og lagleder Aleksandr "sweety10" Shcherbakov, noe som betyr at begge nå kan se seg om etter muligheter andre steder.