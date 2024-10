Etter kunngjøringen i forrige uke har Football Manager 2025 blitt forsinket

HQ

For rundt 10 dager siden løftet Sports Interactive forhenget på neste kapittel i Football Manager -serien med Football Manager 2025. Den gang ble det avslørt at spillet først ville lanseres 26. november, i flere forskjellige versjoner avhengig av plattform. Dette vil imidlertid ikke lenger være tilfelle.

Sports Interactive har nå kunngjort en forsinkelse for Football Manager 2025, en forsinkelse som vil skyve spillet ut av november 2024 og så langt tilbake som en gang i mars 2025. Som per hvorfor dette skjer, legger utvikleren til:

"I vår siste utviklingsoppdatering i september forklarte vi at vi trengte å utsette den opprinnelige utgivelsen av FM25 for å gi oss selv mer tid til å levere den best mulige opplevelsen for denne første delen i en ny æra av Football Manager.

"Denne ekstra tiden har ikke vært tilstrekkelig til å sikre at spillets kvalitet og opplevelse lever opp til dine forventninger og våre svært høye standarder.

"I forrige blogg forklarte vi at det har vært en vanskelig utviklingssyklus for studioet. Mange ting har gått saktere enn vi hadde forutsett - til tross for at alle i teamet har jobbet i et utrolig tempo for å prøve å få alt gjort.

"Tidslinjene var allerede stramme, og som mange av kommentarene deres nylig har påpekt, hadde vi rett og slett for mye hastverk og sto i fare for å gå på akkord med våre vanlige standarder. Dette har lagt et enormt press på alle som jobber i studioet, som alle er lidenskapelig opptatt av å levere et så godt spill som mulig.

"FM25 er det største tekniske og visuelle fremskrittet i serien på en hel generasjon. Vi kan rett og slett ikke gå på akkord med leveransen av dette avgjørende punktet i Football Managers historie ved å haste med å lansere det i november."

Med denne forsinkelsen i tankene, bemerkes det at alle forhåndsbestillinger kan kontakte forhandleren sin for informasjon om refusjon. Sports Interactive avslutter uttalelsen med følgende kommentar :

"Vi er veldig klar over at dette vil være enormt skuffende for deg. Vi deler den skuffelsen og beklager på det sterkeste."