EU ønsker våpenhvile mellom USA og Iran velkommen, men etterlyser en varig diplomatisk løsning: "Et skritt tilbake fra randen"

HQ

EU har ønsket den nylig inngåtte våpenhvilen mellom USA og Iran velkommen, og beskriver den som et avgjørende skritt mot nedtrapping etter uker med intensivert konflikt. Som EU-tall uttalte :

Ursula Von der Leyen:

Jeg ønsker den to uker lange våpenhvilen som USA og Iran ble enige om i går kveld velkommen. Den fører til en sårt tiltrengt nedtrapping. Jeg takker Pakistan for deres mekling. Nå er det avgjørende at forhandlingene om en varig løsning på denne konflikten fortsetter. Vi vil fortsette å koordinere med våre partnere for å oppnå dette.

Antonio Costa:

Jeg ønsker USAs og Irans kunngjøring om en to uker lang våpenhvile velkommen. Jeg oppfordrer alle parter til å overholde vilkårene for å oppnå varig fred i regionen. EU står klar til å støtte den pågående innsatsen og står i nær kontakt med sine partnere i regionen. Jeg takker Pakistan og alle andre parter som har bidratt til å legge til rette for denne avtalen.

Kaja Kallas:

Avtalen mellom USA og Iran om våpenhvile er et skritt tilbake fra randen etter uker med opptrapping. Den skaper en sårt tiltrengt mulighet til å dempe truslene, stanse missilene, gjenoppta skipsfarten og skape rom for diplomati mot en varig avtale. Hormuzstredet må igjen være åpent for gjennomfart. Døren til mekling må forbli åpen, ettersom de underliggende årsakene til krigen fortsatt er uløste.

Våpenhvilen, som ble kunngjort av Donald Trump kort tid før en truende tidsfrist, markerer et plutselig skifte fra tidligere trusler om å "ødelegge en hel sivilisasjon". Europeiske ledere ser nå på avtalen som en skjør, men viktig åpning for diplomati.