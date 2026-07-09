EU tvinger flyselskapene til å være mer åpne om billettprisene, og Ryanair er rasende

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Europaparlamentet går videre med planer om å gjøre det vanskeligere for lavprisflyselskaper å selge billetter som ikke inkluderer standard håndbagasje. Selv om slike billetter fortsatt vil være tilgjengelige, melder Euronews at det første alternativet som vises, må være en billett som inkluderer én håndbagasje.

Du kan deretter fjerne bagasjen hvis du ikke trenger den for å få den lavere prisen (eller legge til ekstra tjenester hvis du er villig til å betale mer). I tillegg innebærer de nye reglene at alle passasjerer får ta med én bag på 40 x 30 x 15 centimeter gratis, at passasjerer vil motta erstatning på mellom 300 og 600 euro ved forsinkelser på minst tre timer, og at det ikke lenger vil koste noe å rette feilstavede navn på billetter.

Videre finnes det regler som fastslår at barn må få sitte sammen med en foresatt, og at flyselskapene ikke kan kansellere returflyvninger selv om man har gått glipp av utreiseflyet (det er selvfølgelig mulig å reise ut med et senere fly, men ofte mister man da retten til den bookede returflyvningen).

Travel Weekly melder imidlertid at langt fra alle er fornøyde med dette, og Ryanairs administrerende direktør Michael O’Leary har allerede gitt høylydt uttrykk for sine klager.