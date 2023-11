Euphoria er tilbake med tredje sesong i 2025

Euphoria har blitt noe av et popkulturelt fenomen på kort tid siden premieren i 2019, og flere av skuespillerne i serien har blitt noen av de heteste unge stjernene i Hollywood, deriblant Zendaya, Sydney Sweeney, Maude Apatow og Jacob Elordi.

Sesong to fikk en dramatisk avslutning tidlig i fjor, og siden da har fansen ventet på den tredje sesongen, og de fleste håpet at den skulle komme tilbake i 2024. Men det kommer ikke til å skje. HBO-sjef Casey Bloys avslørte under en presentasjon i New York City at vi må vente til 2025.

Vi antar at alle streikene den siste tiden har spilt inn i denne avgjørelsen, selv om det bør nevnes at det har vært en del dramatikk rundt serien, ettersom skuespilleren Angus Cloud døde på tragisk vis tidligere i år, og noen av skuespillerne (særlig Barbie Ferreira) også har vært åpent kritiske til serien.

Ser du frem til mer Euphoria?

Takk, Deadline