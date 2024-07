Euphoria: Innspillingen av sesong 3 starter i januar

Det er over to år siden vi sa farvel til Rue, Nate, Jules, Cassie og de andre fra Euphoria, og ventetiden på den tredje sesongen er langt fra over. Produksjonen ble rammet av Angus Clouds (Fez) tragiske dødsfall, og streikene i Hollywood hadde også en negativ innvirkning.

Men nå ser det endelig ut til å gå fremover, og Deadline rapporterer at innspillingen av sesong tre vil starte i januar 2023. Tilsynelatende kan vi se frem til et betydelig tidshopp mellom sesong to og tre, men alle hovedrolleinnehaverne er visstnok bekreftet for fortsettelsen.

Med tanke på hvor store stjerner flere av seriens skuespillere har blitt, og hvordan sesong tre har dratt ut i tid, mistenker vi at dette kan være den siste sesongen for den anerkjente serien, men det er ren spekulasjon fra vår side. Ser du frem til oppfølgeren?