Europamesterskapet i esport arrangeres i Kosovo i juli

International Esports Federation har bekreftet de nøyaktige datoene for når European Esports Championship 2025 vil finne sted. Turneringen er satt til byen Pristina i Kosovo, og er planlagt til 9.-13. Juli, hvor 180 esports-profesjonelle fra hele verden vil komme sammen for Counter-Strike 2 og Dota 2 action.

Vi blir fortalt at det vil være tre store turneringer, en rettet mot menns CS2, en andre for kvinner CS2, og deretter en Dota 2-arrangement på toppen av det. Mens hovedaksjonen vil skje i juli, vil det være en online kvalifiseringsfase som skjer tidligere fra 16. mai til 1. juni, med dette som bestemmer 16 menns CS2-tropper, 8 kvinners CS2-tropper og de 12 Dota 2-lagene som er til stede.

Når vi snakket om European Esports Championship, uttalte esportsansvarlig i IESF, Igor Nedeski: "Vi er glade for å bringe EM i esport til Pristina, en by med en voksende esportscene og et sterkt fellesskap av gamere. Dette arrangementet vil vise frem det utrolige talentet til europeiske spillere og forsterke den økende betydningen av e-sport i regionen."

