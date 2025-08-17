Gamereactor

Verdensnyheter

Europeiske ledere møter Zelensky i Washington når Trump presser på for Ukraina-avtale

Europa søker å styrke Ukrainas posisjon midt i samtalene mellom USA og Russland.

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina. Volodymyr Zelenskij skal møte Donald Trump i Washington, og vi vet nå at han vil bli ledsaget av flere europeiske ledere som håper å styrke Ukrainas posisjon mens presset øker for å få til en rask fredsavtale.

"Målet vårt i morgen er å presentere en samlet front mellom europeere og ukrainere", sa Frankrikes president Emmanuel Macron til journalister søndag i forkant av møtet i Washington. "Jeg tror ikke Putin ønsker fred. Jeg tror han ønsker Ukrainas kapitulasjon."

Macron er en av minst seks europeiske ledere (inkludert Storbritannias statsminister Keir Starmer og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz) som reiser til Washington. "Vi kommer til å gi noen gode råd", sa Friedrich Merz til journalister i forkant av møtet mandag.

USAs president Trump har den siste tiden vist større forståelse for Russlands president Putin. De europeiske hovedstedene fortsetter imidlertid å insistere på at ingen forhandlinger om landområder kan fortsette uten Kievs samtykke og faste garantier for landets suverenitet.

Besøket kommer etter tidligere anspente møter mellom USAs president Trump og Ukrainas president Zelenskij, og de allierte er nå fast bestemt på å unngå en ny offentlig splittelse og i stedet sikre forpliktelser som beskytter Ukrainas uavhengighet og fremtidige stabilitet.

"Dette er en historisk beslutning om at USA er klar til å ta del i sikkerhetsgarantier for Ukraina. Sikkerhetsgarantier, som et resultat av vårt felles arbeid, må virkelig være veldig praktiske (...), og de må utvikles med Europas deltakelse," sa Zelenskij på X.

Europeiske ledere møter Zelensky i Washington når Trump presser på for Ukraina-avtale
Ukrainas president Volodymyr Zelensky, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer går gjennom sentrum av Kiev, Ukraina, 10. mai 2025 // Shutterstock

